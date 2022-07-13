Аналитик объяснил, почему курс рубля стал почти непредсказуемым

Курс рубля стал менее предсказуемым Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Прогнозы курса рубля стали менее точными из-за влияния изменчивых факторов, заявил агентству "Прайм" инвестиционный стратег УК "Арикапитал" Сергей Суверов.

По словам аналитика, если ранее для прогноза курса российской валюты нужно было учитывать ситуацию с торговым балансом, уровень процентных ставок, цены на нефть и динамику международного рынка Forex, то теперь усилилось влияние неожиданных факторов.

Приостановка бюджетного правила, выступления официальных лиц в защиту ослабления рубля и погашение облигаций ВЭБа на миллиард долларов в рублях девальвировали точность прогнозов, констатировал Суверов.

Как ранее писал сайт kp.ru, министр финансов России Антон Силуанов выступил с инициативой воссоздать систему предсказуемости курсообразования в связи с тем, что "плавающий курс" рубля негативно отражается на бюджете государства.

Напомним, эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Дмитрий Бабин полагает, что к осени доллар начнет укрепляться и стоит ждать значения в 70-80 рублей.

Но до этого момент возможны падения доллара до 53, а евро до 55 рублей. При таких курсах ЦБ скорее всего решится на смягчение монетарной политики и снижения валютного контроля, ожидает аналитик.