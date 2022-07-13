В России предложили дать мужчинам, работающим на селе, дополнительный выходной Фото: Мария ЛЕНЦ

В России предложили дать мужчинам, работающим на селе, один дополнительный выходной. Директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов выступил с инициативой, которая позволит больше отдыхать людям, работающим в непростых условиях. Свое письмо он направил на имя главы Минтруда Антона Котякова

Политолог отмечает, что в последние годы был принят ряд мер, поддерживающих сельское население. Женщины получили право брать ежемесячно один дополнительный выходной. А вот на мужчин эта льгота не распространяется, хотя они трудятся в таких же сложных условиях.

В основном их работа связана с тяжелым физическим трудом, а на период летнего зноя приходятся уборочные работы.

- Прошу рассмотреть вопрос о целесообразности внесения изменений в трудовое законодательство, чтобы наделить мужчин правом на один дополнительный выходной без сохранения заработной платы, - цитирует RT текст обращения.

Ранее декан факультета "Биоинженерия и ветеринарная медицина" Донского государственного технического университета Алексей Ермаков объяснил "Российской газете" почему в селе так остро не хватает ветеринарных врачей.

А спикер Совфеда Валентина Матвиенко раскритиковала Минздрав, что в ФАПах отсутствуют компьютеры. Благодаря компьютерному оснащению и интернету можно будет использовать возможности дистанционной медицины, а также получать консультации лучших врачей в режиме онлайн в сельской местности, сообщает телеканал "360".