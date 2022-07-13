Юристы назвали причины, по которым налоговая может отказать в выплате вычета Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Каждый россиянин имеет право на налоговый вычет, но порой получить его не так просто. Даже когда кажется, что все документы в порядке, приходит отказ от ведомства. Эксперты назвали три самых распространенных причины, почему это случается.

Некоторые вычеты можно поучать до использования максимальной суммы, а некоторые -только в одном календарном году. Есть вариант скомпоновать эти выплаты, но тут нужно верно оформить очередность выплат.

- Невыплаченный остаток социально вычета (за лечение) нельзя перенести на другой год, а вот за покупку жилья – можно. Но чтобы получить все, нужно сначала оформить выплату по социальному вычету, а потом в течении нескольких лет получить имущественный, - говорит Life адвокат Московской областной коллегии адвокатов Богдан Леськив.

По социальному вычету можно вернуть максимум 15 600 рублей, а по имущественному – 260 тысяч рублей. А если была оформлена ипотека, то плюс за выплаченные проценты - 390 тысяч рублей.

Получить выплаты можно также за лечение, но часто по ним отказывают из-за неверно оформленных медицинских справок. В документе должно быть четко указано кому были оказаны услуги и кто, сколько и когда платил.

Любые ошибки, указанные в документе, будут основанием для отказа.

- Большая часть отказов в выплатах налогового вычета происходит именно по формальным основаниям. Нужно акцентировать внимание медучреждения на том, что плательщик и пациент — это разные лица, чтобы в документе не было ошибок. А медпомощь и используемые медпрепараты — это разные основания для выплат — утверждает старший юрист компании "Европейский дом права" Залимхан Магомедов.

Каждый год россияне могут вернуть часть денег, внесенных в негосударственные пенсионные фонды. Получить можно налоговый вычет до 15,6 тысячи рублей, передает телеканал "360".

Тем временем, не облагаемую налогом сумму материальной помощи, оказываемую работодателями своим сотрудникам, могут увеличить в России. С таким предложением депутат Госдумы Иван Сухарев обратился к вице-премьеру Дмитрию Григоренко, пишет ФАН.