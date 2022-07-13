Запорожская АЭС Фото: ru.wikipedia.org

Власти Украины под руководством сначала экс-президента Петра Порошенко, потом – действующего главы Незалежной Владимира Зеленского, проводили запрещенные эксперименты на Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС). Об этом заявил РИА Новости член главного совета военно-гражданской администрации (ВГА) Запорожской области Владимир Рогов.

По его словам, в частности, работа велась с ядерными материалами, "которые не нужны для работы станции и не могли появиться в результате работы её реакторов".

Когда же делегация Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) проявила желание проинспектировать объект, Зеленский отдал приказ начать обстрел Энергодара, утверждает член главного совета областной ВГА.

"Он пошёл на этот шаг, чтобы сорвать возможный приезд инспекции МАГАТЭ под предлогом опасной обстановки в городе, тем самым запугивая иностранных специалистов и продолжая скрывать свои запрещенные манипуляции с радиоактивными материалами на ЗАЭС", - аргументировал Рогов.

Как ранее писал сайт kp.ru, источник в силовых структурах рассказал журналистам, что власти Украины использовали территорию Чернобыльской атомной электростанции (АЭС) для создания "грязной" бомбы и работ по выделению плутония. Естественный для Чернобыльской зоны повышенный радиационный фон скрывал проведение таких работ.

Напомним, в середине июня Владимир Рогов заявил, что Запорожскую область полностью освободят от украинских националистов, а контроль над всей ее изначальной территорией восстановится. По его словам, это жизненно необходимо, в том числе, исходя из целей безопасности.