Мэр Берлина предложила отключать подсветку Бранденбургских ворот для экономии энергии

В Берлине предложили отключать подсветку Бранденбургских ворот для экономии энергии Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Правящий бургомистр Берлина Франциска Гиффей выступила с идеей отключать подсветку общественных объектов вроде Бранденбургских ворот после полуночи.

- В нашей ситуации стоит рассмотреть все возможности для экономии энергии, — цитирует градоначальника агентство DPA.

Она уточнила, что город не должен погружаться во тьму, поэтому нужно найти баланс между требованиями безопасности и экономией энергии.

Ранее руководитель крупнейшей региональной газовой компании в Германии GASAG Георг Фридрихс в интервью Berliner Zeitung выразил мнение, что некоторым потребителям Германии следует побыстрее мыть руки и принимать душ, а молодые люди могут согреться, надев два свитера и бегая по лестнице. Даже понижение температуры на один градус в жилом помещении, как считает Фридрихс, сэкономит до 7% энергопотребления.

До этого глава Немецкого союза городов и общин Герд Ландсберг предложил экономить газ, указав на необходимость законодательно снизить минимально допустимую температуру в домах жителей Германии. Политика поддержал и генсек экономического совета при партии ХДС Вольфганг Штайгер, который посчитал температуру в 20-22 градусов «роскошью».