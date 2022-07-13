Украинский вертолет поджигает поля с пшеницей на границе с Херсонской областью

Украина начала поджигать поля с пшеницей Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Украинский вертолет поджег поля с пшеницей на границе с Херсонской областью. Об этом рассказал РИА Новости замглавы военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов в среду, 13 июля 2022 года.

"Вертолетом летали и поджигали поля с пшеницей на линии разграничения, - утверждает Стремоусов. - Это нациствующий режим и им все равно".

По его словам, киевский режим живет за счет грантов западных стран и совсем не беспокоится о том, что его действия наносят серьезный ущерб обычным украинцам.

Напомним, российские спецслужбы предотвратили крупный теракт в Херсоне. Им удалось обнаружить конденсаторную подрывную машинку, которую собирались привести в действие украинские террористы.

Как ранее писал сайт kp.ru, Кирилл Стремоусов сообщил, что в регионе началась подготовка к референдуму о присоединении к России. Чиновник уверен, что Херсонская область примет решение присоединиться к РФ, станет полноценным субъектом страны.