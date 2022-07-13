«Автоваз» возобновляет производство внедорожника Niva Legend

«Автоваз» сообщил о возобновлении производства внедорожника Niva Legend Фото: «Автоваз»

Пресс-служба «Автоваза» сообщила, что компания возобновляет производство трехдверных внедорожников Niva Legend.

- «Автоваз» возобновляет производство трехдверного внедорожника Lada Niva Legend в новой комплектации 2022 модельного года, — гласит текст сообщения.

Уточняется, что сначала будет выпущена версия Classic"22, в которой обеспечат максимально возможную локализацию авто для сокращения влияния дефицита импортируемых объектов. Машина будет оснащена гидроусилителем руля, электростеклоподъемниками передних дверей, креплениями для детских сидений ISOFIX, дневными ходовыми огнями, бортовым компьютером.

В июне компания объявила о старте продаж LADA Granta Classic 2022 года. Данная модель будет на 103 200 рублей дешевле, чем авто предыдущего года выпуска. В новой «Гранте» есть электроусилитель руля, электростеклоподъемники передних дверей, обогрев и электропривод зеркал заднего вида, а также крепления для детских сидений. Кроме того, авто оснастили дневными ходовыми огнями, бортовым компьютером и центральным замком. Молдинги дверей, ручки и корпуса зеркал окрашены в цвет кузова. Новая модель представлена в виде седана, лифтбека и универсала. Авто имеет 1,6-литровый мотор мощностью 90 л.с. Он адаптирован для работы на бензине АИ-92.