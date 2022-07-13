Специалист объяснил, какая вода может нанести вред человеку Фото: Евгения ГУСЕВА

Про пользу воды сказано очень много. Человек не может находиться без жидкости долгое время, организм начинает обезвоживаться и гибнуть. Для организма стресс даже когда приходится менять место жительства и привыкать к новой воде. Специалист по питьевым и минеральным водам Дмитрий Морозов рассказал, какой воде следует отдавать предпочтение.

Специалист отмечает, что из еды человек получает лишь 10% энергии, а все остальное черпает из воды.

Качественная вода имеет природную минерализацию. Но сегодня многие производители прибегают к обратному оспосу, то есть используют фильтры, которые способны удалять все микро- и макроэлементы.

Получается чистый продукт, но полностью лишенный биологических вкраплений. Такая вода не принесет никакой пользы человеку, более того, после ее употреблению организму приходится затрачивать еще больше энергии, чтобы она не усвоилась и не нанесла вред.

-Если на бутылке написано „минеральная“ — это значит, вода не изменена, — объяснил специалист Пятому каналу.

Влияет также природный гидрокарбонат, его норма 0,2-0,4 миллиграмма на литр. Он активизирует работу гормонов, которые дают нам умение приспосабливаться к новым условиям.

Одним из важнейших показателей является PH воды — кислотно-щелочное равновесие.

- Вода полученная путем фильтрации, имеет кислый PH. Попадая в организм такая вода нас закисляет, так как мы тратим энергию. Хорошая вода имеет щелочной PH, — отметил Морозов.

А вот если в рационе исключительно минеральная или лечебно-столовая вола, то в ее основе должны быть хорошие показатели магния.

Кстати, люди, которые страдают от приступов мигрени, могут столкнуться с обострением головной боли в жаркую погоду. Одной из основных причин такого состояния является обезвоживание организма, пишет ФАН.

Во время жаркой погоды человеку бывает сложно заниматься умственной работой, поскольку мозг функционирует иначе. В жаркую погоду человек сильно потеет, что также замедляет работу мозга, поскольку потоотделение — это уже лимфатическая система, сообщает телеканал "360".