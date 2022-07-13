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Общество13 июля 2022 6:56

Специалист объяснил, какая вода может нанести вред человеку

Специалист назвал фильтрованную воду опасной для здоровья
Елена АКИМОВА
Специалист объяснил, какая вода может нанести вред человеку

Специалист объяснил, какая вода может нанести вред человеку

Фото: Евгения ГУСЕВА

Про пользу воды сказано очень много. Человек не может находиться без жидкости долгое время, организм начинает обезвоживаться и гибнуть. Для организма стресс даже когда приходится менять место жительства и привыкать к новой воде. Специалист по питьевым и минеральным водам Дмитрий Морозов рассказал, какой воде следует отдавать предпочтение.

Специалист отмечает, что из еды человек получает лишь 10% энергии, а все остальное черпает из воды.

Качественная вода имеет природную минерализацию. Но сегодня многие производители прибегают к обратному оспосу, то есть используют фильтры, которые способны удалять все микро- и макроэлементы.

Получается чистый продукт, но полностью лишенный биологических вкраплений. Такая вода не принесет никакой пользы человеку, более того, после ее употреблению организму приходится затрачивать еще больше энергии, чтобы она не усвоилась и не нанесла вред.

-Если на бутылке написано „минеральная“ — это значит, вода не изменена, — объяснил специалист Пятому каналу.

Влияет также природный гидрокарбонат, его норма 0,2-0,4 миллиграмма на литр. Он активизирует работу гормонов, которые дают нам умение приспосабливаться к новым условиям.

Одним из важнейших показателей является PH воды — кислотно-щелочное равновесие.

- Вода полученная путем фильтрации, имеет кислый PH. Попадая в организм такая вода нас закисляет, так как мы тратим энергию. Хорошая вода имеет щелочной PH, — отметил Морозов.

А вот если в рационе исключительно минеральная или лечебно-столовая вола, то в ее основе должны быть хорошие показатели магния.

Кстати, люди, которые страдают от приступов мигрени, могут столкнуться с обострением головной боли в жаркую погоду. Одной из основных причин такого состояния является обезвоживание организма, пишет ФАН.

Во время жаркой погоды человеку бывает сложно заниматься умственной работой, поскольку мозг функционирует иначе. В жаркую погоду человек сильно потеет, что также замедляет работу мозга, поскольку потоотделение — это уже лимфатическая система, сообщает телеканал "360".