Калининградская область не получала уведомлений о снятии ограничений на транзит грузов

В Калининграде не получали уведомлений о снятии ограничений на транзит грузов Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Глава пресс-службы Калининградской области Дмитрий Лысков сообщил, что региональные власти не получали уведомлений о снятии ограничений на транзит грузов.

- На текущий момент никаких официальных заявлений российской или европейской стороны (в областном правительстве) нет. Документов также опубликовано не было, — цитирует Лыскова ТАСС.

Ранее «Известия» сообщили, что между Евросоюзом и Россией достигнута договоренность о грузовом транзите в Калининградскую область. Сообщается, что в предложенном Брюсселем финальном документе отмечается, в частности, недопустимость ограничения перемещения грузов между частями Российской Федерации. В этом документе сказано, что нельзя ограничивать перемещение грузов между субъектами РФ, сообщало издание. То есть все товары, идущие в область, будут выведены в виде исключения из санкционных списков. Источник издания сообщал, что документ «полностью удовлетворил» Москву, но уже в течение нескольких недель идет его согласование с Вильнюсом.