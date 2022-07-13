В МИД России заявили, что конфискация активов россиян станет для Британии "самоубийством"

В МИД РФ считают, что конфискация активов России в Британии станет для Лондона "самоубийством" Фото: Иван ВИСЛОВ

Обсуждаемое в высших правительственных кругах Британии гипотетическое решение о конфискации активов россиян и российских компаний в случае его принятия станет для Лондона "самоубийством". Об этом заявил РИА Новости директор Департамента экономического сотрудничества МИД РФ Дмитрий Биричевский.

"В Лондоне должны осознавать губительные последствия такого шага для статуса Великобритании как международного финансового центра", - подчеркнул Биричевский.

По его словам, подобные предложения – это часть масштабной кампании, нацеленной на "международную изоляцию и экономическое удушение" России.

Как ранее писал сайт kp.ru, глава британского МИД Лиз Трасс заявила, что поддерживает концепцию конфискации замороженных в стране российских активов и последующей передачи их Украине. По словам Трасс, сейчас этот вопрос рассматривается властями Великобритании.

Напомним, зампред комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов прокомментировал планы Британии о конфискации замороженных российских активов и передаче их Украине. Сенатор назвал такие действия "воровством". Также он завил, что на это Москва обязательно ответит.