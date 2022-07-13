В США заявили, что Путин успешно играет на декадансе Запада

Владимир Путин Фото: REUTERS

Колумнист The Wall Street Journal Уолтер Рассел Мид заявил, что российский лидер Владимир Путин использует проблемы Запада как оружие.

- Путин пытается сыграть на проблемах западного общества, что в конечном итоге должно поставить американский мировой порядок на колени. Ставка на западный декаданс уже более десяти лет с лихвой окупается, — пишет автор публикации.

По его мнению, в экономической войне с Западом РФ не только выиграла, но и потрепала противника. Уолтер Рассел Мид указал на то, что власти Германии начали уклоняться от обещаний увеличить расходы на оборону.

Ранее издание The American Thinker заявило, что США и их союзники пошли на авантюру, решив проигнорировать интересы РФ по членству Украины в НАТО и спровоцировав конфликт. Как считает автор публикации Джаред Петерсон, у западных стран в этом регионе никогда не было столько значимых стратегических интересов, чтобы доводить ситуацию до эскалации. При этом политики, которые говорят, что не предвидели такого развития событий, несмотря на всю предысторию, показывают себя «полными дураками».

До этого журналист Умберто Маццеи в публикации для Rebelion выразил мнение, что США должны серьезно отнестись к предупреждению президента России Владимира Путина о прекращении поставок оружия Украине. Как считает автор публикации, США стремятся воспользоваться кризисной ситуацией на Украине, чтобы сохранить свою гегемонию в мире.