Пушилин сообщил, что осужденных в ДНР наемников расстреляют в случае отклонения апелляций

Денис Пушилин Фото: Дмитрий СТЕШИН

Смертный приговор наемникам в Донецкой народной республике (ДНР) будет приведен в исполнение в случае, если суд отклонит их апелляции. Об этом заявил глава ДНР Денис Пушилин в эфире канала "Соловьев. Live".

"Если суд признает соответствующей меру наказания, то тогда будут переданы дела в исполнительную службу для реализации приговора", - констатировал Пушилин, добавив, что все осужденные иностранцы подали апелляции на решение донецкого суда.

По его словам, приговор будет приведен в исполнение через расстрел.

Как ранее писал сайт kp.ru, Верховный суд Донецкой Народной Республики приговорил к смертной казни иностранных наемников, воевавших на стороне украинских националистических формирований.

Речь идет о гражданах Великобритании Эйдене Аслине и Шоне Пиннере, а также марокканце Саадуне Брагиме. Следствие установило, что они принимали участие за вознаграждение в вооруженной агрессии Украины, направленной на захват власти в ДНР.

Напомним, сторона защиты Шона Пиннера обжаловала приговор в части применения к нему смертной казни за участие в боях в ДНР в составе украинских вооруженных формирований. Его адвокат Юлия Церковникова сообщила, что они намерены просить суд заменить наказание на пожизненное заключение.