Василий Орлов: «На программу переселения из аварийного жилья 14 муниципалитетов в 2022 году получили почти 4,5 миллиарда»

«В Амурской области программа переселения идет хорошими темпами. В 2022 году четырнадцать муниципалитетов получили почти 4,5 миллиарда. С начала года около 600 человек уже переехали из аварийного жилья, а к концу года ещё более 1000 получат новые квартиры и дома. Программа будет продолжаться, наша совместная с главами активная работа гарантирует жителям области переселение в новое комфортное жилье», - отметил Василий Орлов.

В пяти муниципальных образованиях - городах Благовещенске, Сковородино, поселке городского типа Новобурейский, станции Арга и в селе Чигири сейчас возводится шесть многоквартирных домов. На строительство трёх многоквартирных домов в Талдане и Волково оформляется разрешительная документация.

Министр ЖКХ области Алексей Тарасов пояснил, что до конца 2022 года планируется начать строительство еще 22 многоквартирных домов на 500 квартир.

«Дома буду возводиться в городах Благовещенск, Свободный, Сковородино, пгт. Ерофей Павлович Сковородинского района, селе Екатеринославка и поселке Мухинский Октябрьского района. Больше всего - семь домов начнут строить в селе Соловьевск Тындинского района», - добавил Алексей Тарасов.

В рамках программы Амурской области по переселению из аварийного жилья в 2019–2024 годах в регионе будут расселены 6,69 тыс. человек из 117,25 тыс. кв. метров аварийного жилья. На реализацию этих задач планируется направить 6,7 млрд. руб. К настоящему времени в Приамурье расселено 4,4 тыс. человек из 86,85 тыс. кв. метров. Почти 2000 человек получили новое жилье после наводнений и пожаров, которые произошли в Амурской области в 2021 году.