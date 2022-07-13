Глава МИД Украины заявил, что Киев находится «в двух шагах» от соглашения с Россией по экспорту зерна

Дмитрий Кулеба Фото: REUTERS

Глава Министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что страна находится в «двух шагах» от соглашения с Россией по экспорту зерна. По его словам, Украина готова поставлять зерно на международный рынок.

- Мы в двух шагах от достижения соглашения с Россией... Мы находимся на завершающей фазе, и сейчас все зависит от РФ, — сказал он в интервью газете Pais.

В начале июня официальный представитель Кремля Дмитрий Песков оценил возможность вывоза зерна из Одессы. Он напомнил, что сначала Украина должна разминировать подходы к портам.

До этого российский президент Владимир Путин заявил, что существует несколько способов вывезти на экспорт украинское зерно. По словам главы государства, зерно можно вывезти через Одессу, черед Бердянск и Мариуполь, а также через соседние с Украиной страны. В числе этих стран Путин назвал Румынию, Польшу, Венгрию и отметил, что самый простой способ – это вывоз зерна через Белоруссию. Он подчеркнул, что президент Белоруссии Александр Лукашенко не будет препятствовать вывозу украинского зерна через свою страну. Поэтому проблемы с вывозом зерна из Украины не существует, подытожил Путин.