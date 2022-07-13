Экс-замглавы МЧС России Гурович задержан по делу о превышении полномочий

Андрей Гурович арестован на двое суток Фото: Олег ЗОЛОТО

Бывший заместитель главы МЧС России Андрей Гурович задержан в Москве. По месту его жительства проведены обыски. Информацию об этом подтвердили ТАСС в правоохранительных органах.

Источник агентства уточнил, что чиновника подозревают в должностных преступлениях, совершенных в период, когда он занимал одну из руководящих должностей в МЧС. До избрания меры пресечения Гурович арестован на двое суток.

Как пишет "Коммерсант", дело возбуждено по факту превышения должностных полномочий. По информации издания, экс-замглавы МЧС России инкриминируют нанесение ущерба бюджету в 350 млн рублей при строительстве госпиталя для лечения больных коронавирусом в Мурманской области. Подозреваемый своей вины не признает.

Как ранее писал сайт kp.ru, помощник главы министерства внутренних дел России генерал-лейтенант Сергей Умнов задержан на прошлой неделе силовыми структурами. В МВД России подтвердили информацию, добавив, что уголовное дело было возбуждено еще в июне 2020 года. Его фигурантами также являются начальник ГИБДД по Петербургу и Ленинградской области Семенов и бывший замглавы петербургского главка МВД Абакумов.