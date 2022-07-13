Илье Яшину предъявлено обвинение в дискредитации ВС России

Илья Яшин Фото: Михаил ТЕРЕЩЕНКО/ТАСС

Муниципальному депутату по Красносельскому району Москвы Илье Яшину предъявлено обвинение в дискредитации армии России. Об этом сообщила его адвокат Мария Эйсмонт.

- Яшину сегодня предъявили обвинение по п. «д» ч. 2 ст. 207.3 УК РФ («Распространение дезинформации о ВС РФ по мотивам политической ненависти»), вину он не признал, — цитирует адвоката ТАСС.

По ее словам, Илья Яшин отказался давать показания из-за якобы «политической мотивированности» дела. Мужчине грозит до 10 лет тюрьмы.

В конце июня 2022 года Хамовнический суд столицы наказал арестом на 15 суток муниципального депутата Красносельского района Илью Яшина за неповиновение полиции во время проверки документов. По свидетельству правоохранителей, они остановили Яшина, чтобы проверить документы. Тот отказался их показать. Кроме того, «толкал сотрудников и хватал их за форму».