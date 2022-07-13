Кристина Майнина: «Нацпрограмма «Цифровая экономика Российской Федерации» реализуется в Чувашии без сбоев»

Министр цифрового развития, информационной политики и массовых коммуникаций Чувашской Республики Кристина Майнина рассказала об исполнении каждого регионального проекта. Глава ведомства затронула при этом и достижения, но также отдельно остановилась и на проблемах

Кристина Майнина пояснила, что реализация регионального проекта «Информационная безопасность» осуществляется в строгом соответствии с планом. Ресурсы, выделенные на воплощение проекта, направлены на закупку российских компьютерных программ, модернизацию и эксплуатацию системы защиты информационных систем. 13 из 15 предусмотренных контрактов на приобретение и наладку оборудования, а также установку программного обеспечения для органов исполнительной власти и местного самоуправления Чувашии уже заключены.

А вот исполнение регионального проекта «Информационная инфраструктура» осуществляется с определенными сложностями. Кристина Майнина отметила, что из-за западных рестрикций в отношении нашей страны значительно выросли цены на оборудование и комплектующие. Из России ушли многие товаропроизводители. Нарушены логистические цепочки. Из-за этого на складах поставщиков отсутствует оборудование в необходимом количестве и ассортименте.

«Возникшие проблемы, замедляют ход реализации регионального проекта, но они решаемы за счет закупки отечественных аналогов ПО», - прокомментировала Кристина Майнина запрет на поставку иностранных товаров и программного обеспечения в Россию.

Благодаря успешной реализации в Чувашии регионального проекта «Цифровое государственное управление» многие социально значимые государственные и муниципальные услуги переходят в электронный вид и доступны пользователям на портале государственных услуг.

Кристина Майнина рассказала также о ходе реализации регионального проекта «Кадры для цифровой экономики». В текущем году 46 государственных служащих Чувашии прошли обучение компетенциям в сфере цифровой трансформации государственного (муниципального) управления на базе ФГБОУ ВО «Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации» (РАНХиГС). Министр добавила, что до конца 2022 года обучение пройдут еще 50 человек.

Министерство цифрового развития, информационной политики и массовых коммуникаций информирует региональные компании о мерах поддержки IТ-отрасли, преференциях, грантовых программах, которые действуют для таких компаний, в том числе в частности, по линии Российского фонда развития интернет технологий. Это одно из направлений регионального проекта «Цифровые технологии».

В целом реализация региональных проектов национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации» в регионе идет без серьезных осложнений и не имеет рисков, подытожила Кристина Майнина.