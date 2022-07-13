Атомный проект «Прорыв» даст импульс развитию строительства, промышленности и науки Томской области

Фото: Правительство Томской области

12 июля исполняющий обязанности губернатора Томской области Владимир Мазур приехал на Сибирский химический комбинат в ЗАТО Северск, где в рамках проекта «Прорыв» идет строительство первого в мире опытно-демонстрационного энергокомплекса с замкнутым ядерным топливным циклом и реактором на быстрых нейтронах БРЕСТ-300.

Напомним, проект «Прорыв» нацелен на создание новой технологической платформы атомной отрасли с замкнутым ядерным топливным циклом и решение проблем отработавшего ядерного топлива. Строящийся энергокомплекс будет включать модуль фабрикации-рефабрикации ядерного топлива, энергоблок с реактором БРЕСТ- 300 и модуль переработки отработавшего ядерного топлива.

Впервые в мировой практике на одной площадке будут построены АЭС с реактором на быстрых нейтронах и пристанционный замкнутый ядерный топливный цикл. Облученное топливо после переработки будет направляться на рефабрикацию (то есть повторное изготовление свежего топлива) – таким образом, эта система постепенно станет практически автономной и независимой от поставок энергоресурсов.

Генеральный директор Сибирского химического комбината Сергей Котов сообщил главе региона Владимиру Мазуру, что бетонирование фундаментной плиты завершено в проектные сроки, начато строительство основных зданий и сооружений – градирни, здания подготовки свинца, насосной станция и других объектов (всего их 27).

На строительстве объекта сейчас трудятся 1 300 рабочих и специалистов. В том числе, второй год на площадке работает всероссийский студенческий отряд «Мирный атом - Прорыв», сегодня в его составе 277 бойцов из 20 российских регионов.

«Я сам работал в стройотряде и знаю, что это нелегкий труд. Но здесь вы строите не только единственный в своем роде атомный объект в мире. Вы строите свою карьеру и жизнь», - отметил в разговоре со студентами Владимир Мазур.

Глава региона обратил внимание, что в этом году объем инвестиций в проект вырастет в два раза по сравнению с прошлым годом и составит 8 млрд рублей в строительно-монтажные работы и 15 млрд – в приобретение оборудования.

При возведении опытно-демонстрационного энергокомплекса почти не применяются стройматериалы иностранного производства. На модуле фабрикации-рефабрикации топлива специалисты заменили почти все импортное оборудование на отечественные аналоги.

«Горжусь, что у нас применяются самые передовые производственные технологии. В развитии атомной энергетики будущего активно участвуют наши томские ученые и инженеры. Каждый год на площадке растет потребность в квалифицированных специалистах, - сообщил исполняющий обязанности губернатора Владимир Мазур по итогам. - «Прорыв», будучи флагманским проектом атомной энергетики, должен стать прорывом и для региональной экономики, принести Томской области много новых рабочих мест в строительном комплексе, промышленном производстве, науке и образовании».