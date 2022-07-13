Исламский банкинг в России: Законопроект готовится рассмотреть Госдума Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В России в скором времени могут узаконить исламский банкинг, который предполагает отсутствие процентных доходов. Об это передает «Коммерсант» со ссылкой на главу комитета Госдумы РФ по финансовому рынку Анатолия Аксакова.

«Документы разосланы на согласование, их рассмотрение планируется начать в осеннюю сессию», - говорится в публикации издания.

Как уточняется, согласно проекту закона «О деятельности по партнерскому финансированию» и двум законопроектам-спутникам, услуги исламского банкинга будут предоставлять некредитные финансовые организации (НФО) специального вида, деятельность которых в свою очередь будет регулироваться Центробанком РФ.

В тексте отмечается, что НФО получит возможность предоставлять денежные займы физическим и юридическим лицам без получения при этом какого-либо вознаграждения, а также финансировать их, как торгового посредника при помощи заключения договоров купли-продажи с условием рассрочки платежа или же договоры лизинга. Кроме того, они смогут финансировать торговую деятельность и предоставлять поручительства.

Инициаторы проекты отмечают, что при разрыве связей с западными финансовыми рынками, растет потребность в инструментах партнерского (исламского) финансирования. В Центробанке РФ в свою очередь отметили, что в целом поддерживают развитие правовых условий функционирования партнерского финансирования, указывая на то, что такой метод положительно отразится на финансовом секторе.