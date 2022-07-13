ФСБ изъяла у националиста три килограмма тротила под Волгоградом

В Волгоградской области ФСБ изъяли у националиста три килограмма тротила Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Сотрудники ФСБ задержали националиста в Волгоградской области. Дома у задержанного изъяли оружие и взрывчатку.

- В ходе проведения обыска по месту проживания мужчины обнаружены и изъяты: 3 кг тротила, корпус гранаты времен ВОВ, а также ствольная коробка и ствол винтовки Mauser 98k – 1 штука, 2 флага со свастикой, — гласит сообщение пресс-службы ведомства.

Сообщается также, что в ходе обыска мужчина попытался выбросить рюкзак, в котором лежали пистолет, патроны и взрывчатка.

Возбуждено дело по статье "незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств".

Ранее Федеральная служба безопасности (ФСБ) России опубликовала оперативную съемку задержания 11 членов ИГИЛ* в Карачаево-Черкесии. Как уточнили в пресс-службе ведомства, задержанные вели подпольную деятельность на территории республики с целью вербовки местных жителей для вовлечения в террористическую деятельность, а также вели пропаганду терроризма в интернете. В ходе обыска у террористов изъяли 10 единиц гражданского оружия, три гранаты, пистолет Макарова, обрез охотничьего ружья, много боеприпасов и средства связи, которые содержат материалы, подтверждающие причастность этих людей к террористической деятельности.

*Запрещенная в России террористическая организация