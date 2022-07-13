Песков призвал набраться терпения в ситуации с калининградским транзитом

Песков заявил, что окончательных договоренностей по транзиту грузов в Калининград пока нет Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в среду, 13 июля, заявил, что на окончательных договоренностей по допуску транзита товаров в Калининградскую область на сегодняшний день.

«Пока никакой финализации этой ситуации нет. Мы ожидаем каких-то подвижек, но пока констатировать, что эта проблема снята, не можем», - сказал представитель Кремля.

Песков также призвал граждан набраться терпения в данном вопросе. «Давайте дождемся. Пока чуть-чуть нужно набраться терпения», - отметил он.

Пресс-секретарь также отметил, что на данный момент «никакой финализации» данной ситуации не наблюдает, и Москва ожидает «каких-то подвижек». «Но пока мы констатировать, что эта проблема снята, не можем», - заключил Песков.

Напомним, ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что Еврокомиссия и Литва заявили о решении проблемы с транзитом товаров в Калининград в ближайшее время. Как писал сайт kp.ru, дипломат отметила, что Москва продолжает диалог по данному вопросу, однако примет жесткие меры, если данная не решится в скором времени.