Bloomberg: Россия поставляет рекордные объемы нефтепродуктов на Ближний Восток

Объемы поставок российских нефтепродуктов на Ближний Восток выросли в разы Фото: REUTERS

Россия поставляет рекордные объемы нефтепродуктов в страны Ближнего Востока на фоне планомерного отказа Европейского союза от российской нефти. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

Только в июне 2022 года на этот рынок из РФ ежесуточно направлялось 155 тысяч баррелей мазута, бензина, авиакеросина, дизельного топлива и других нефтепродуктов, как следует из данных аналитической компании Vortexa. Это максимальный объем минимум с 2016 года.

При этом до начала российской спецоперации на Украине поставки составляли только порядка 30 тысяч баррелей в сутки. Аналитики прогнозируют, что экспорт России на Ближний Восток продолжит расти и в ближайшие месяцы превысит 220 тысяч баррелей в сутки.

Как ранее писал сайт kp.ru, американский журналист Стюарт Варни спрогнозировал, что готовящийся визит президента Соединенных Штатов Джозефа Байдена в Саудовскую Аравию обернется для него "большим конфузом".

Он полагает, что лидеру США не удастся убедить Саудовскую Аравию и Объединенные Арабские Эмираты в необходимости нарастить объемы добычи нефти.

Напомним, Германия планирует отказаться от закупок угля из России с 1 августа 2022 года, от закупок российской нефти — с 31 декабря 2022 года. Об этом заявил замминистра финансов страны Йорг Кукис.