Песков прокомментировал визит Байдена в Саудовскую Аравию

Дмитрий Песков Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал готовящийся визит президента Соединенных Штатов Джозефа Байдена в Саудовскую Аравию.

Пресс-секретарь российского лидера сообщил, что в Кремле рассчитывают на продолжение плодотворного сотрудничества Москвы и Эр-Рияда.

"Мы, конечно же, надеемся на то, что выстраивание отношений и развитие отношений Эр-Рияда с другими мировыми столицами никоим образом не будет направлено против нас", - подчеркнул Дмитрий Песков.

Как ранее писал сайт kp.ru, одной из целей визита в Саудовскую Аравию Джозеф Байден назвал взаимодействие, которое поможет США "противостоять России" и "конкурировать с Китаем".

Напомним, обозреватель газеты Politico Арианна Скибелл выразила мнение, что поездка президента Соединенных Штатов Джозефа Байдена в Саудовскую Аравию, скорее всего, не снизит цены на бензин в США.