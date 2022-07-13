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Политика13 июля 2022 10:23

Песков прокомментировал визит Байдена в Саудовскую Аравию

В Кремле надеются, что визит Байдена в Саудовскую Аравию не повлияет на отношения Москвы и Эр-Рияда
Роман КИЛЬМЯШКИН
Роман КИЛЬМЯШКИН
Дмитрий Песков

Дмитрий Песков

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал готовящийся визит президента Соединенных Штатов Джозефа Байдена в Саудовскую Аравию.

Пресс-секретарь российского лидера сообщил, что в Кремле рассчитывают на продолжение плодотворного сотрудничества Москвы и Эр-Рияда.

"Мы, конечно же, надеемся на то, что выстраивание отношений и развитие отношений Эр-Рияда с другими мировыми столицами никоим образом не будет направлено против нас", - подчеркнул Дмитрий Песков.

Как ранее писал сайт kp.ru, одной из целей визита в Саудовскую Аравию Джозеф Байден назвал взаимодействие, которое поможет США "противостоять России" и "конкурировать с Китаем".

Напомним, обозреватель газеты Politico Арианна Скибелл выразила мнение, что поездка президента Соединенных Штатов Джозефа Байдена в Саудовскую Аравию, скорее всего, не снизит цены на бензин в США.