Песков назвал юридическим казусом законопроект Рады Украины о признании Ичкерии*

Дмитрий Песков Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Внесенный в Верховную раду Украины законопроект о признании "Ичкерии"* - это юридический казус, говорящий о безграмотности его авторов. Об этом заявил журналистам официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в среду, 13 июля 2022 года.

"Здесь просто юридическая безграмотность, потому что такого субъекта не существует, - подчеркнул пресс-секретарь президента России. - То есть это просто юридический казус такой".

Дмитрий Песков выразил мнение, что подобные законопроекты красноречиво говорят о "качестве" законотворческой работы украинских парламентариев.

Как ранее писал сайт kp.ru, глава Чечни Рамзан Кадыров высмеял законопроект о признании независимости Ичкерии*, рассмотрение которого значится в планах Верховной Рады Украины напомнив, что такого государства не существует даже на бумаге.

*"Чеченская Республика Ичкерия" - террористическая организация, запрещенная в РФ