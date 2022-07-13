Петр Бирюков сообщил о готовности более 60% тепловых сетей к новому отопительному сезону

Замена труб горячего водоснабжения в многоквартирном доме в Москве. Фото: Авилов Александр / Фотоагентство «Москва»

Масштабная подготовка магистральных тепловых сетей к зиме продолжается в столице. Как сообщил заместитель мэра Москвы Петр Бирюков, специалисты Комплекса городского хозяйства привели ремонт и гидравлические испытания на более чем 60% сетей.

«Профилактические работы идут по графику и будут завершены в установленный срок - к 1 сентября», - подчеркнул Бирюков.

По его словам, проверка теплосетей становится одной из основных задач при подготовке к отопительному сезону. Испытания коммуникаций начинаются в мае, сразу после отключения тепла в жилых, общественных и промышленных зданиях. Для этого летом нужно временно перекрывать горячую воду на отдельных участках. Благодаря такой процедуре коммунальщики находят потенциально ненадежные отрезки сетей и оперативно приводят их в порядок.

«Главное - обеспечить бесперебойное теплоснабжение потребителей, - отметил Бирюков. - В общей сложности проведем гидравлические испытания более 17 тысяч километров тепловых сетей».

Как уточнил глава Комплекса городского хозяйства, во время летней профилактики систем теплоснабжения специалисты перекладывают трубопроводы с применением современных технологий. Помимо этого, проводят текущий и капитальный ремонт тепловых станций и центральных тепловых пунктов. Одновременно обслуживают и ремонтируют внутридомовые системы отопления и горячей воды.

ЦИФРЫ

В столице к предстоящей зиме подготовят:

- свыше 8,6 тысячи километров магистральных сетей;

- 8,4 тысячи километров разводящих сетей.

Это позволит обеспечить теплом более 74 тысяч зданий, в том числе 34 тысячи жилых домов.