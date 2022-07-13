Песков не стал комментировать кадровые изменения в правительстве России до указа Путина

Дмитрий Песков Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков не стал комментировать кадровые изменения в правительстве России.

- Мы никогда кадровые дела не анонсируем. Мы по факту сообщаем о подписанных президентом указах, — сказал пресс-секретарь российского лидера, добавив, что в данном случае этот принцип не меняется.

Напомним, Государственная дума РФ в ходе заседания в пятницу, 15 июля, обсудит вопрос о назначении главы Министерства промышленности и торговли Дениса Мантурова на пост заместителя главы правительства России. Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин направил депутатам заявление о внесении председателем правительства кандидатуры Мантурова для утверждения на должность вице-премьера - министра промышленности и торговли. Уточняется, что обсуждение данного вопроса в скором времени состоится в профильном комитете по промышленности и торговле, а также во фракциях Государственной думы.