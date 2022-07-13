Новая схема телефонного мошенничества появилась в России

Мошенники начали рассылать электронные письма под видом банков Фото: Shutterstock

Телефонные мошенники придумали новую схему доступа к персональным данным россиян. Об этом сообщается на сайте "Лаборатории Касперского".

Злоумышленники рассылают электронные письма, стилизуя их под сообщения банков или иных организаций. В тексте говорится о том, что якобы кто-то пытается снять деньги со счета клиента.

Чтобы предотвратить транзакцию аферисты просят перезвонить по указанному телефону, а потом в живом разговоре пытаются получить нужные им персональные данные для хищения средств.

Схема получила название "вишинг" – от английского "voice phishing" (голосовой фишинг). Такие схемы объединяет желание получить от жертвы те или иные данные.

Как ранее писал сайт kp.ru, Центробанк предупредил россиян, что мошенники разработали новую схему, позволяющую им дистанционно получать доступ к счетам. Аферисты под видом операторов сообщают телефонный номер абонента скоро перестанет действовать, а чтобы избежать этого, предлагают набрать на мобильном устройстве определенную комбинацию цифр.