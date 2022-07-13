Названы актеры-номинанты на «Эмми-2022» Фото: Кадр видео

Были объявлены результаты отбора на 74 церемонию вручения премии «Эмми», которая состоится 12 сентября. Так отметились звезды «Наследников», «Игры в кальмара» и «Эйфории», которые вышли в прокат в период с 1 июня 2021 года по 31 мая 2022 года.

Среди прочего, звезды сериала «Убивая Еву» будут соперничать не только на экране, но и в реальном мире в номинации «Лучшая актриса драматического сериала», где номинированы Джоди Комер, и Сандра О. Компанию им составит Мелани Лински («Шершни»), Лора Линни («Озарк») , Риз Уизерспун («Утреннее шоу»), а также Зендая («Эйфория»).

В номинации «Лучший актер драматического сериала» за награду будут бороться Брайан Кокс («Наследники»), Джереми Стронг («Наследники»), Джейсон Бейтман («Озарк»), Ли Джон-Джэ («Игра в кальмара»), Боб Оденкерк («Лучше звоните Солу»), Адам Скотт («Разделение»)

Лучшим актером комедийного сериала по версии «Эмми» может стать Дональд Гловер («Атланта»), Билл Хейдер («Барри»), Николас Холт («Великая»), Стив Мартин («Убийства в одном здании»), Джейсон Судейкис («Тед Лассо»), Мартин Шорт («Убийства в одном здании»), а актриса - Рэйчел Броснахэн («Невероятная миссис Мейзел»), Исса Рэй («Белая ворона»), Джин Смарт («Хитрости») Кинта Брансон («Начальная школа “Эбботт”»), Кейли Куоко («Бортпроводница»), Эль Фаннинг («Великая»).