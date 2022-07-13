ВОЗ собирается официально признать третий пол Фото: Shutterstock

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) планирует обновить свое руководство по учету гендерной проблематики, указав в нем, что «пол не ограничивается только мужчинами или женщинами». Об этом говорится в официальном сообщении организации.

Уточняется, что первое издание для руководителей здравоохранения датируется 2011 годом, а сегодня организация решила обновить его из-за появления новых научных данных, а также «концептуального прогресса в области гендера, здоровья и развития».

Отмечается, что новом издание обновят «ключевые концепции, связанные с гендером» и расширят концепцию интерсекциональности, которая исследует, как «динамика гендерной власти» взаимодействует с другими иерархиями неблагоприятных условий или же напротив привилегий, что в свою очередь приводит к различным результатам в отношении здоровья людей.

Кроме того, в новом руководстве организации собираются «выйти за рамки бинарных подходов к гендеру и здоровью для признания гендерного и сексуального разнообразия или представлений о том, что гендерная идентичность существует в континууме, и пол не ограничивается мужским или женским».

Партия «Коммунисты России», комментируя такие планы ВОЗ, призвала Россию выйти из организации, заявив, что «ВОЗ потеряет последний авторитет в мире, если признает так называемый третий пол».

«Полагаем, что если ВОЗ совершит эту роковую ошибку, России как стране традиционных ценностей надо выходить из Всемирной организации здравоохранения», - приводит РИА Новости слова председателя партии Сергея Малинковича.