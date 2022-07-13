Против ростовского журналиста Резника возбуждено уголовное дело о фейках о спецоперации на Украине

Сергей Резник Фото: соцсети Резника

Управление ФСБ РФ по Ростовской области сообщило о возбуждении уголовного дела против местного журналиста Сергей Резника о фейках о спецоперации на Украине.

Согласно данным следствия, мужчина публиковал в своем Telegram-канале материалы, содержащие «заведомо ложные сведения о целях, задачах и порядке проведения Россией специальной военной операции на территории Украины».

- На основании материалов управления в отношении Резника возбуждено уголовное дело по статье 207.3 УК РФ, — говорится в сообщении пресс-службы регионального ФСБ.

В 2013 году Резник был осужден за оскорбление представителя власти, коммерческий подкуп и ложный донос на полтора года.

В августе 2021 года против мужчины было возбуждено дело о реабилитации нацизма и оскорблении ветеранов ВОВ. Тогда Резника объявили в федеральный розыск.