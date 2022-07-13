Доходы России от нефтяного экспорта превысили 20 млрд долларов в июне 2022 Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Российский экспорт нефти в июне текущего года сократился на 250 тысяч баррелей в сутки по сравнению с маем, до 7,4 млн баррелей в сутки, что является самым низким показателем поставок с августа прошлого года, однако доходы страны от экспорта нефти в этом месяце выросли на 700 млн долларов, до 20,4 млрд долларов, и стали выше на 40% по сравнению с 2021 годом. Об этом говорится в июльском отчете Международного энергетического агентства (МЭА).

Отмечается, что по сравнению с пиковым уровнем в апреле, после начала специальной военной операции на Украине общий объем российского экспорта нефти и нефтепродуктов в июне снизился на 530 тысяч баррелей в сутки, или на 7%, однако доходы от экспорта выросли на 2,3 млрд долларов (на 13%).

Согласно оценкам, которые приводит МЭА, в июне этого года падение объемов экспорта возглавила сырая нефть, а тем временем поставки нефтепродуктов оставались относительно стабильными, то есть примерно на уровне 2,4 млн баррелей в сутки.