США закупают для Украины 30 бесшумных снайперских винтовок на сумму в 695 тысяч долларов Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Вашингтон готовится передать Украине около тридцати бесшумных крупнокалиберных снайперских винтовок, соответствующий тендер появился на сайте госзакупок США. Об этом в среду, 13 июля, сообщает RT.

Получателями крупнокалиберных винтовок Accuracy International на сумму в 695 тысяч долларов указаны полиция и пограничная служба постсоветской республики.

"В рамках контракта будет поставлено 30 комплектов, включающих следующие позиции: винтовки Accuracy International .338 Lapua Magnum, оптические прицелы, сошки и глушители; 120 магазинов и 50 тысяч патронов .338 Lapua Magnum для государственной пограничной службы Украины и национальной полиции Украины", - говорится в документации тендера.

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