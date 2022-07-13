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Политика13 июля 2022 12:25

Венгрия планирует заложить бетонные блоки для АЭС "Пакш" осенью 2022

Республика ускорила инвестиции в атомную электростанцию
Елизавета КУЗНЕЦОВА
Венгрия планирует заложить бетонные блоки для АЭС "Пакш" осенью 2022

Венгрия планирует заложить бетонные блоки для АЭС "Пакш" осенью 2022

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Венгрия ускорила инвестиции в атомною электростанцию (АЭС) «Пакш-2» и планирует осенью заложить бетонные блоки для этой станции, а также ведутся переговоры о новых маршрутах безопасных поставок элементов для действующей АЭС. Такое заявление сделал министр иностранных дел и внешнеэкономических связей страны Петер Сийярто.

«В настоящее время ведутся переговоры о новых альтернативных транспортных маршрутах для поставок нагревательных элементов, необходимых для безопасной эксплуатации действующей АЭС "Пакш", чтобы эти нагревательные элементы безопасно поступали в Венгрию даже во время войны на Украине», - заявил министр.

Единственная в Венгрии АЭС «Пакш» расположена в 100 километрах от Будапешта и в пяти километров - от города Пакш. Станция построена по советскому проекту, однако эксплуатируются четыре блока с реакторами ВВЭР-440. На данный момент на атомную электростанцию вырабатывается около половины всей электроэнергии в Венгрии, а за счет планируемому вводу в эксплуатацию двух новых блоков «Пакша» такая доля, как ожидается, удвоится. Для республики такая энергетика станет способом обеспечить свою энергетическую безопасность.