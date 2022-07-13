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В мире13 июля 2022 12:29

Правительство Британии согласилось на голосование о доверии к себе

Предложение об голосовании вынесла Лейбористская партия
Абдулла ШАКИРОВ
Абдулла ШАКИРОВ
Правительство Британии согласилось на голосование о доверии к себе

Правительство Британии согласилось на голосование о доверии к себе

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Правительство Великобритании согласилось на голосование о доверии к себе в Палате общин, рассказал представитель британского кабинета министров.

«Мы вносим на рассмотрение документ, который дает Палате общин возможность проголосовать по вопросу доверия правительству», – сообщил он в беседе с телеканалом BBC.

Напомним, Лейбористская партия Великобритании предложила вынести на рассмотрение вопрос о проведении вотума недоверия правительство ушедшего в отставку британскому премьер-министру Бориса Джонсона.

Как писал сайт kp.ru, в минувший четверг, 7 июля, Джонсон, который стал главой правительства в 2019 году, объявил о своем уходе с постов премьер-министра Великобритании и лидера Консервативной партии. Согласно данным, которые появились в тот же день, число политиков, покинувших британский кабмин на фоне правительственного кризиса, увеличилось до 50 за два дня.