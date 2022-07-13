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В мире13 июля 2022 12:29

США выделили Украине 1,7 млрд долларов на зарплату медикам

Также средства пойдут на программу медгарантий
Виктор БАЖЕНОВ
Соединенные Штаты выделили Украине 1,7 млрд долларов на зарплату медикам

Соединенные Штаты выделили Украине 1,7 млрд долларов на зарплату медикам

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Глава Минздрава Украины Виктор Ляшко сообщил, что Соединенные Штаты Америки выделили стране 1,7 млрд долларов на программу медгарантий и зарплату медикам.

- Денежные средства предоставлены через механизм Целевого фонда Всемирного банка на безвозмездной, безвозвратной основе в государственный бюджет Украины, — пояснил он в интервью изданию «Укринформ».

Ранее появилась информация, что Берлин тормозит выделение пакета помощи Киеву в размере 9 млрд евро, решение о котором было принято на саммите Европейского союза в конце июня текущего года. Как передает итальянская газета Corriere della Sera со ссылкой на источники в Брюсселе и Киеве, министр финансов ФРГ Кристиан Линднер не одобряет намерение Еврокомиссии профинансировать такую помощь за счет общего европейского долга, как это уже было в период пандемии. Сообщается, что на данный момент Германия одобрила только первый транш в размере 1 млрд евро, который должен поступить до конца июля этого года. Украина тем временем утверждает, что ежемесячно ей необходимо в 5 млрд евро.