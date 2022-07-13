США выделили Украине 1,7 млрд долларов на зарплату медикам

Соединенные Штаты выделили Украине 1,7 млрд долларов на зарплату медикам Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Глава Минздрава Украины Виктор Ляшко сообщил, что Соединенные Штаты Америки выделили стране 1,7 млрд долларов на программу медгарантий и зарплату медикам.

- Денежные средства предоставлены через механизм Целевого фонда Всемирного банка на безвозмездной, безвозвратной основе в государственный бюджет Украины, — пояснил он в интервью изданию «Укринформ».

Ранее появилась информация, что Берлин тормозит выделение пакета помощи Киеву в размере 9 млрд евро, решение о котором было принято на саммите Европейского союза в конце июня текущего года. Как передает итальянская газета Corriere della Sera со ссылкой на источники в Брюсселе и Киеве, министр финансов ФРГ Кристиан Линднер не одобряет намерение Еврокомиссии профинансировать такую помощь за счет общего европейского долга, как это уже было в период пандемии. Сообщается, что на данный момент Германия одобрила только первый транш в размере 1 млрд евро, который должен поступить до конца июля этого года. Украина тем временем утверждает, что ежемесячно ей необходимо в 5 млрд евро.