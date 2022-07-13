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Политика13 июля 2022 12:38

Посол ЛНР в России заявил о новой тактике украинских военных при обстрелах

Родион Мирошник заявил, что войска Украины стараются прорвать систему ПВО
Елизавета КУЗНЕЦОВА
Посол ЛНР в России заявил о новой тактике украинских военных при обстрелах

Посол ЛНР в России заявил о новой тактике украинских военных при обстрелах

Фото: REUTERS

Посол Луганской Народной республики (ЛНР) в Москве Родион Мирошник заявил, что при обстрелах украинские военные применяют новую тактику.

Как он отметил посол ЛНР, Вооруженные силы Украины (ВСУ) запускают изначально ракету без боевой части, а следом идет ракету с кассетным или фугасным зарядом. По его словам, таким образом украинские войска стараются прорвать систему противовоздушной обороны (ПВО).

«Сначала летит первая отвлекающая ракета без заряда, за ней уже ракета с фугасным или кассетным зарядом … Так предпринимают попытки пробить систему ПВО», - написал посол ЛНР в Telegram-канале

Напомним, накануне советник президента Украины Алексей Арестович заявил, что украинские военные нанесли удар по Луганску с применением американской реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS. При этом Мирошник сообщил о том, что ни одна из этих ракет не долетела до Луганска, однако взрывы и возгорания зафиксированы в районе трех населенных пунктов.