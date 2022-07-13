В МВД ЛНР заявили о возможной смертной казни белорусских наемников Фото: Дмитрий СТЕШИН

Помощник министра внутренних дел Луганской Народной Республики (ЛНР) Виталий Киселев заявил, что белорусским наемникам, попавшим в плен в Донбассе, грозит пожизненный срок или даже смертная казнь.

«В случае, если установится в ходе следствия, что захваченные наемники совершили преступления и в ДНР, тогда дела могут объединить и передать туда, а там смертная казнь», - приводит РИА Новости слова помощника МВД ЛНР.

Незадолго до этого Киселев заявил о захвате диверсионно-разведывательной группы, которая состояла из шести - семи белорусских наемников, которые собирались совершить теракт в Лисичанске. По его словам, в данном случае речь идет о «третьей силе», созданной в 2014 году из подразделений «Волат» и «Литвин», которые входили в «Правый сектор»*. По его словам, все члены данной организации подлежат уничтожению.

*Экстремистская организация, запрещенная в России