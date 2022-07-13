Евро дешевле доллара впервые с 2002 года Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Европейская валюта в среду, 13 июля, стала дешевле доллара впервые с 2002 года. Об этом свидетельствуют данные торгов.

В определенные показатель европейской валюты опускался 0,9999 доллара впервые с 2002 года, однако по состоянию на 15.53 мск курс евро к доллару снижался до 1,0026 доллара относительно уровня прошлого закрытия в 1,0036 доллара.

Напомним, днем ранее, во вторник, 12 июля, курс евро опустился ниже одного доллара, что произошло также впервые с 2002 года. Как писал сайт kp.ru, такое понижение курса европейской валюты объясняют опасениями надвигающейся рецессии в еврозоне, а также заявлениями о рекордном уровне инфляции, которая была отмечена в июне 2022 года в 19 странах зоны евро и составила 8,6% против 8,1% месяцем. Кроме того, эксперты ожидают ужесточения денежно-кредитной политики Центробанка еврозоны.