Премьер Польши заявил о готовности доклада в трех томах о потерях за Вторую Мировую войну Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Варшава подготовила доклад из трех томов с документами и расчетами, на основании которого республика намерена добиваться репараций от Берлина. Такое заявление в среду, 13 июля, сделал премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий.

Глава польского правительства уточнил, что комплексный доклад готовится примерно четыре года, и «должен показать уровень не только совершенных немцами военных преступлений, но и разрушений». Как он отметил, Польша серьезно пострадала во время Второй мировой войны, однако получила минимальные компенсации.

«Подготовлен доклад. Трехтомный доклад. Сейчас завершается перевод этого доклада на несколько языков. Мы хотим, чтобы мир ознакомился с этим документом», - заявил польский премьер, отметив, что Варшава продемонстрирует «документы, фотографии, исторические источники, а также очень точные расчеты, основанные на научно проверенных способах подсчета, которые пересчитывают потери того времени на текущие средства».

Напомним, в немецком правительстве ни раз заявляли об отсутствии оснований для каких-либо выплат, поскольку в 1953 году Варшава официально отказалась от репараций. В Польше в свое время говорят, что это соглашение было подписано с нарушением под давлением СССР.