Еврокомиссия опровергла сообщения о переговорах по разблокировке транзита в Калининград Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Европейский союз на данный момент не ведет каких-либо переговоров с российской стороной по вопросу транзита товаров в Калининград. Такое заявление в среду, 13 июля, сделал официальный представитель Европейской комиссии Эрик Мамер.

«Между ЕС и Россией не было переговоров по вопросу, о котором вы говорите, вопреки сообщениям, которые вы цитируете», - приводит РИА Новости слова официального представителя Европейской комиссии.

Напомним, ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сказала о том, что Еврокомиссия и Литва должны принять решение проблемы с транзитом грузов в Калининград в ближайшее время, уточнив, что Москва продолжает диалог по данному вопросу. Дипломат также заявила, что Россия примет жесткие меры, если данный вопрос не решится в скором времени.

Литва объявила о прекращении транзита санкционных товаров 17 июня этого года, тогда же губернатор Калининградской области Антон Алиханов сообщил, что под введенный запрет подпадает около 50% товаров.