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Общество13 июля 2022 13:28

Федор Добронравов заявил, что устал от роли в сериале «Сваты»

Об этом рассказала актриса Олеся Железняк
Виктор БАЖЕНОВ
Федор Добронравов

Федор Добронравов

Фото: Руслан ВОРОНОЙ, Экспресс газета

Российский актер Федор Добронравов заявил, что устал от роли в сериале «Сваты». Об этом рассказала актриса Олеся Железняк, которая играла в сериале героиню по имени Лариса.

- Когда мы только закончили съемки, не помню какого именно сезона, был момент усталости от проекта. Федя даже сказал: наверное, хватит, «Сваты» нам надоели, много сняли, — цитирует артистку «КП-Сериалы».

Ранее Федор Добронравов навестил участников спецоперации, проходящих лечение в 426-м военном госпитале в Самаре. Во время встречи он рассказал о собственной службе в Воздушно-десантных войсках, съемках сериала и ответил на вопросы. Встречу организовал начальник Дома офицеров Самарского гарнизона Александр Назаренко, сообщает пресс-служба ЦВО. Знаменитого гостя встречали с улыбками, нескрываемым восторгом и множеством вопросов. Федор Добронравов рассказал, как проходили съемки сериала «Сваты», который уже много лет остается одним из самых любимых у россиян. Говоря о службе, он вспомнил, как отдавал долг Родине в Воздушно-десантных войсках.