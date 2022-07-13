Федор Добронравов Фото: Руслан ВОРОНОЙ, Экспресс газета

Российский актер Федор Добронравов заявил, что устал от роли в сериале «Сваты». Об этом рассказала актриса Олеся Железняк, которая играла в сериале героиню по имени Лариса.

- Когда мы только закончили съемки, не помню какого именно сезона, был момент усталости от проекта. Федя даже сказал: наверное, хватит, «Сваты» нам надоели, много сняли, — цитирует артистку «КП-Сериалы».

Ранее Федор Добронравов навестил участников спецоперации, проходящих лечение в 426-м военном госпитале в Самаре. Во время встречи он рассказал о собственной службе в Воздушно-десантных войсках, съемках сериала и ответил на вопросы. Встречу организовал начальник Дома офицеров Самарского гарнизона Александр Назаренко, сообщает пресс-служба ЦВО. Знаменитого гостя встречали с улыбками, нескрываемым восторгом и множеством вопросов. Федор Добронравов рассказал, как проходили съемки сериала «Сваты», который уже много лет остается одним из самых любимых у россиян. Говоря о службе, он вспомнил, как отдавал долг Родине в Воздушно-десантных войсках.