Рассмотрение предоставления Грузии статуса кандидата на вступление в Евросоюз отложено до 2023 года Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Европейская комиссия (ЕК) отложила до 2023 года рассмотрение вопроса о предоставлении Грузии статуса кандидата на вступление в Евросоюз, рассказал представитель ЕК Майкл Рупп.

«Нас очень интересует то, что Грузия много и тщательно работает над выполнением приоритетов. После осторожного обсуждения мы приняли решение не торопить политическую элиту Грузии в ее попытке достичь деполяризации, чтобы сесть за один стол переговоров, и тщательно работать над реформами», – сказал он на заседании ЕК.

Еврокомиссия подготовит отчет о проводимых реформах в Грузии в следующем году, добавил Рупп.

Как писал сайт Kp.ru, в июне ЕК рекомендовала не предоставлять Грузии статус кандидата в члены ЕС до выполнения ряда условий.

Напомним, ранее статус кандидата на вступление в Евросоюз получила Украина. Сайт kp.ru разбирался, как это было и чем грозит стране.