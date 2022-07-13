Степашин: Покупкой игроков у «Сочи» «Зенит» ослабил конкуренцию в чемпионате

«Зенит» потратил на Матео Кассьерру приблизительно 4,5 миллиона евро. Фото: ФК «Зенит»

Трансферная политика питерского "Зенита" летом 2022 года повлияет на расклад сил в Премьер-Лиге, заявил член совета директоров московского "Динамо" Сергей Степашин. Действующий чемпион России сделал ряд трансферов и фактически изменил баланс сил в Премьер-Лиге:

- Что касается чемпионства, скорее всего, интриги нет. Потому что по составу сегодня «Зенит» — самая сильная команда. И по финансовому обеспечению, что там говорить. Плюс они очень серьезно усилились, правда, за счет других команд Российской премьер-лиги, ослабив, на мой взгляд, и конкуренцию, - заявил Степашин в интервью "КП-Спорт".

Напомним, что новый сезон чемпионата России по футболу в Премьер-Лиге стартует в пятницу, 15 июля, матчем "Химки" - "Зенит". Отметим, что в интервью "КП-Спорт" ранее Степашин предложил ввести вместо FanID покупку билетов по паспорту, введение же новшества Степашин подверг критике, а вот про трансфер Евгеньева член совета директоров "Динамо" сказал просто - допускал много ошибок.