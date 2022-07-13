Годовая инфляция в США ускорилась до максимума с ноября 1981 года Фото: REUTERS

Годовая инфляция в Соединенных Штатах по итогам июня текущего года ускорилась до 9,1%, что стало рекордным показателем с ноября 1981 года.

Как передает агентство Bloomberg со ссылкой на министерство труда страны, потребительские цены в США по итогам по итогам месяца выросли на 9,1% в годовом выражении после роста на 8,6% в мае. Таким образом, только за один июнь цены прибавили 1,3

Тем временем, базовая инфляция, исключая цены на энергоносители и продукты питания, в годовом выражении замедлилась до 5,9% с 6% месяцем ранее, а в месячном напротив ускорилась с 0,6% в мае до 0,7% в июне. Стоимость продовольствия в США в июне поднялись на 1%, а на энергоносители - на 10,4%.

Напомним, ранее президент США Джо Байден заявил о существовании в стране «налога Путина». «Мы никогда не видели ничего подобного "налогу Путина" сразу на еду и бензин», - сказал американский лидер, комментируя показатели инфляции в Соединенных Штатах, которая на тот момент стала максимальной за более чем 40 лет.