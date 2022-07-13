Глава Ассоциации российских банков считает, что к осени ставка по ипотеке достигнет 10% Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Президент Ассоциации российских банков (АРБ) Гарегин Тосунян заявил, что к осени ставки по ипотеке должны вернуться на докризисный уровень.

"В апреле – по мере снижения ключевой ставки – рынок стал оживать, тренд продолжился в мае. Сейчас ключевая ставка – 9,5% годовых. Поэтому через два-три месяца ставки по ипотеке должны вернуться на близкий к докризисному уровень – 10% годовых", - пояснил он в беседе с "Газета.ru"

Он добавил, что в рамках жилищного кредитования к тому же действует много льготных программ, где уровень ставок – в районе 6% годовых.

Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин объявил, что программа промышленной ипотеки будет запущена в России в течение ближайших месяцев. Такая ипотека, по словам главы Мишустина, позволит устранить инфраструктурные ограничения и откроет возможности для быстрой реализации инновационных проектов, передает "Российская газета".

Кстати, лучшее время для покупки недвижимости — первые месяцы после уменьшения ставок по ипотеке, пока рынок не отреагировал и цены не начали расти. По словам специалистов, нестабильность ставок по ипотеке и стоимости первичного жилья в России заставляет потенциальных покупателей принимать решение о приобретении жилья в полтора-два раза дольше, рассказывает ФАН.