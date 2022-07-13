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Общество13 июля 2022 14:33

Специалист по выживанию Макей рассказал, что в больших городах существуют засекреченные бомбоубежища

Специалист также отметил, что если вы оказались от слишком далеко от убежища, верным решением станет попытаться добраться до ближайшей станции метро
Андрей ЧЕРНЕНКО
Андрей ЧЕРНЕНКО
Специалист по выживанию Макей рассказал, что в больших городах существуют засекреченные бомбоубежища

Специалист по выживанию Макей рассказал, что в больших городах существуют засекреченные бомбоубежища

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Инструктор по выживанию и эксперт по безопасности МЧС Михаил Макей заявил, что в больших городах на большой глубине существуют засекреченные бомбоубежища, где находятся, в том числе, центры управления.

"Такие объекты находятся на большой глубине, вокруг них располагаются муляжи в виде домов, часто они представляют собой засекреченные центры управления. Как правило, информацией о них владеют только люди с допуском к гостайне, работающие в этих сферах, на этих объектах или с ними взаимодействующие", - пояснил он в беседе с Lenta.ru.

Специалист также отметил, что если вы оказались от слишком далеко от убежища, верным решением станет попытаться добраться до ближайшей станции метро.

"Для обычных людей самым надежным как раз будет спуститься в метро и использовать его в качестве бомбоубежища. Объекты в ближайшем парке или дворе могут оказаться просто закрыты на замок, не факт, что их успеют открыть вовремя", - отметил Макей.

Кстати, в настоящее время не существует ни одной достоверной карты убежищ Москвы или Подмосковья. Данная информация не публикуется в открытом доступе и остаётся только для служебного пользования. Всем желающим узнать точное местонахождение ближайшего убежища надо обращаться в районный учебно-консультационный пункт или городской отдел ГО и ЧС, передает Life.ru

Ранее сообщалось, что для укрытий, бункеров, бомбоубежищ и защитных помещений будет разработан единый технический стандарт, согласно которому они должны будут строиться. Новый стандарт впервые предусмотрит все параметры защитного помещения, которые необходимы для сохранения жизни и здоровья человека, который туда спустился, рассказывает "Российская газета".