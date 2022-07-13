Специалист по выживанию Макей рассказал, что в больших городах существуют засекреченные бомбоубежища Фото: Алексей БУЛАТОВ

Инструктор по выживанию и эксперт по безопасности МЧС Михаил Макей заявил, что в больших городах на большой глубине существуют засекреченные бомбоубежища, где находятся, в том числе, центры управления.

"Такие объекты находятся на большой глубине, вокруг них располагаются муляжи в виде домов, часто они представляют собой засекреченные центры управления. Как правило, информацией о них владеют только люди с допуском к гостайне, работающие в этих сферах, на этих объектах или с ними взаимодействующие", - пояснил он в беседе с Lenta.ru.

Специалист также отметил, что если вы оказались от слишком далеко от убежища, верным решением станет попытаться добраться до ближайшей станции метро.

"Для обычных людей самым надежным как раз будет спуститься в метро и использовать его в качестве бомбоубежища. Объекты в ближайшем парке или дворе могут оказаться просто закрыты на замок, не факт, что их успеют открыть вовремя", - отметил Макей.

Кстати, в настоящее время не существует ни одной достоверной карты убежищ Москвы или Подмосковья. Данная информация не публикуется в открытом доступе и остаётся только для служебного пользования. Всем желающим узнать точное местонахождение ближайшего убежища надо обращаться в районный учебно-консультационный пункт или городской отдел ГО и ЧС, передает Life.ru

Ранее сообщалось, что для укрытий, бункеров, бомбоубежищ и защитных помещений будет разработан единый технический стандарт, согласно которому они должны будут строиться. Новый стандарт впервые предусмотрит все параметры защитного помещения, которые необходимы для сохранения жизни и здоровья человека, который туда спустился, рассказывает "Российская газета".