Центробанк РФ выявил за полгода более 2 тысяч финансовых пирамид Фото: GLOBAL LOOK PRESS

За первые шесть месяцев текущего года Банк России выявил свыше двух тысяч финансовых пирамид и нелегалов, что в три раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом в среду, 13 июля, сообщается на сайте регулятора.

Как уточняют в Центробанке РФ, за последние полгода, число выявленных финансовых пирамид увеличилось в 6,5 раза, нелегальных профессиональных участников рынка ценных бумаг выросло примерно в три раза, а нелегальных кредиторов - более чем в два раза.

В регуляторе объясняют подобную динамику несколькими факторами, среди которых особенностями экономической ситуации. Злоумышленники активно рекламировали «займы от частных лиц», а также вложения в «нестандартные» псевдоинвестиционные проекты.

«Одной из тенденций, влияющих на ситуацию, стало дробление крупных пирамид на более мелкие. Почти 80% пирамид и нелегалов действуют онлайн», - отметили в Банке России.

Регулятор определяет такие схемы при помощи собственной системы мониторинга. Как отметили Центробанке РФ, в текущем году внедрили новые алгоритмы поиска, которые помогли расширить источники мониторинга информационного пространства.