В Минпромторге РФ назвали российскую небеленую офисную бумагу полезной для глаз Фото: Артем КИЛЬКИН

Производимая в России желтая офисная бумага полезна для глаз, заявил заместитель министра промышленности и торговли Олег Бочаров на совете по вопросам развития лесного комплекса.

«Мы узнали, что отсвечивающая, такая вот белая офисная бумага наносит вред здоровью. Оказывается, более фактурная бумага полезна для глаз человека», – сказал замглавы Минпромторга России.

По словам Бочарова, себестоимость фактурной бумаги ниже, поэтому в ведомстве считают, что беление бумаги – «серьезный маневр» сто стороны целлюлозно-бумажных производств. Кроме того он отметил более высокий спрос на фактурную бумагу по сравнению с беленой. Замминистра добавил, что фактурная бумага наносит меньший вред экологии.

Напомним, из-за санкций российские производители бумаги лишились химикатов для отбеливания, которые поставлялись из Финляндии. Некоторые целлюлозно-бумажные комбинаты начали выпускать офисную бумагу без использования отбеливателя.