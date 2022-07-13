В Германии рассказали об "идеальном шторме" для евро Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Евро ожидает серьезный удар при полном прекращении поставок газа из России. Об этом пишет редактор отдела экономики издания Frankfurter Allgemeine Zeitung Даниэль Мор.

«Из-за нехватки газа в Европе может начаться инфляционная рецессия. Такой сценарий стал бы идеальным штормом для евро», - отмечает журналист в своей статье.

Мор признает, что нельзя точно предсказать дальнейшую судьбу евро, однако, по его мнению, при сохранении текущих условий европейская валюта может несколько отыграть, но если Россия перекроет поставки своего газа, то «карты снова смешаются».

Напомним, сегодня, 13 июля, евро стала дешевле доллара впервые с 2002 года. При этом европейская валюта уже не первый день теряет свои позиции. Как писал сайт kp.ru, понижение курса объясняют опасениями надвигающейся рецессии в зоне евро, а также новостями о рекордном уровне инфляции, которая была отмечена в июне этого года в 19 странах еврозоны, составив 8,6% против 8,1% месяцем ранее. Кроме того, эксперты говорят о надвигающимся ужесточении денежно-кредитной политики Центробанка еврозоны.