«Роскосмос» получил от Европейского космического агентства уведомление о прекращении работы по ExoMars Фото: REUTERS

Госкорпорация «Роскосмос» получила от Европейского космического агентства (ЕКА) уведомление о прекращении работы по миссии ExoMars. Об этом журналистам рассказали в пресс-службе российской компании.

«12 июля 2022 генеральный директор ЕКА в соответствии с решением Совета стран-участниц Европейского космического агентства (ЕКА) уведомил «Роскосмос» о прекращении двустороннего сотрудничества в рамках миссии ExoMars-2022», – сообщили в госкорпорации.

EKA обосновала решение сложной геополитической ситуацией, уточнили в «Роскосмосе». В настоящее время специалисты госкорпорации и ЕКА прорабатывают варианты возврата в российского оборудования из Евросоюза и возврат в Европейское агентство его оборудования.

Как писал сайт kp.ru, правящий совет ЕКА посчитал невозможным дальнейшее сотрудничество с «Роскосмосом» по миссии ExoMars из-за событий на Украине. Гендиректору ЕКА поручили принять меры для приостановки деятельности по сотрудничеству.